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Türk Hava Yolları 2-3 Eczacıbaşı Dynavit (Maç sonucu ÖZET) Eczacıbaşı ligdeki namağlup liderliğini sürdürdü!

Misli.com Sultanlar Ligi 15'inci hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları’na konuk olan Eczacıbaşı Dynavit rakibini deplasmanda 32-30, 27-29, 22-25, 25-21 ve 15-13’lük skorlarla 3-2 mağlup etti. Turuncu beyazlılar, aldığı galibiyetle ligdeki namağlup liderliğini sürdürdü.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 20:55
Türk Hava Yolları 2-3 Eczacıbaşı Dynavit (Maç sonucu ÖZET) Eczacıbaşı ligdeki namağlup liderliğini sürdürdü!

Misli.com Sultanlar Ligi 15. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 3-2 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Eczacıbaşı Dynavit bu sezon ilk kez bir rakibi karşısında 2 set kaybetti. Türk Hava Yolları 15. maçında 5. yenilgisini aldı. Mücadelenin en skorer ismi 34 sayıyla Boskovic oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Türk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Orthmann (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Ada Germen, Polen Ünver, Buse Kayacan Sonsırma, Maglio, Çağla Akın)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal (Şebnem Simge Aköz, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli, Saliha Şahin, Elif Şahin, Fabris, Aybüke Özel)

Setler: 30-32, 29-27, 25-22, 21-25, 13-15

Süre: 149 dakika (38, 36, 29, 27, 19)

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