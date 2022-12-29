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Eczacıbaşı Dynavit kaptanı Tijana Boskovic en başarılı kadın sporcu oldu

Eczacıbaşı takım kaptanı Tijana Boskovic ülkesi Sırbistan'da en başarılı kadın sporcu ödülünün sahibi oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 11:35
Eczacıbaşı Dynavit kaptanı Tijana Boskovic en başarılı kadın sporcu oldu

Sırbistan Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen ve her yıl verilen ödüllerde Eczacıbaşı Dynavit'in kaptanı Tijana Boskovic, Sırbistan'ın takım sporlarında 'En Başarılı Kadın Sporcusu' oldu.


Üst üste iki FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan Sırp pasör çaprazı, Belgrad'da Ulusal Meclis'te düzenlenen törenle bir kez daha onurlandırıldı. Ödül törenine görüntülü mesajla katılan Boskovic, kariyerine bir ödül daha eklemiş oldu.
Hollanda'da düzenlenen ve voleybolun en prestijli organizasyonlarından biri olan FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası finalinde Brezilya'yı 3-0 geçen Sırbistan'da Boskovic, MVP seçilmişti.

Sultanlar Ligi'nde ise namağlup şekilde yoluna devam eden turuncu-beyazlıların kaptanı Tijana Boskovic, en skorer oyuncusu konumunda.

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