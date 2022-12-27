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Dev takas bitiyor

Guidetti Sırbistan'ın Santarrelli ise Türkiye'nin başına... Kadın Voleybol Milli Takımı'nda Daniele Santarelli dönemi başlıyor. Giovanni Guidetti ise onun ayrılacağı Sırbistan'la anlaşmaya yakın.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
Dev takas bitiyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti ile yollarını ayıran Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), İtalyan çalıştırıcının yerine gelecek ismi belirledi. Sırbistan Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu kazanan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'yle her konuda anlaşma sağlandığı öğrenildi. 41 yaşındaki hocayı Türkiye'ye kaptıran Sırbistan ise tanıdık bir isme yöneldi. Giovanni Guidetti'ye teklif yapan Sırplar olumlu yanıt aldı.


200 BİN EURO ALACAK
Son prosedürlerin yapılmasının ardından tarafların imza atması bekleniyor. Böylece 'Guidetti-Santarelli' takası gerçekleşecek. Şu anda Sırbistan Kadın Voleybol Takımını'nı çalıştıran deneyimli başantrenörün 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Santarelli, Sırbistan'dan yıllık 50 bin euro maaş alırken; Türkiye'deki anlaşması ise çok daha cazip olacak. Sırpların zam teklif ettiği dünya şampiyonu hocanın yaklaşık 200 bin euro kazanması bekleniyor.

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