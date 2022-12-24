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Arina'ya nazar değdi!

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'a kaybeden Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi'nde İlbank'ı 3-0 mağlup etti. Mücadelede smaç servis kullanmak için kenara gelen Arina Fedorovtseva büyük tehlike atlattı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 14:58
Arina'ya nazar değdi!

Fenerbahçe'nin Rus smaçörü Arina Fedorovtseva karşılaşmada sakatlık tehlikesi atlattı. Müsabakanın ikinci setinin sonlarına doğru Arina servis kullanmak için çizgiye geldi. Smaç servis kullanmayı tercih eden Rus yıldızın ayağı kaydı. Zeminin ıslak olması sebebiyle büyük sakatlık tehlikesi atlatan Arina yerde yuvarlandı. Bir süre yerde oturan Arina'nın yanına takım arkadaşları gitti.

ARINA: ZEMİN KAYGANSA SERVİS ATMAYIN

Oyun bir süre dururken Fenerbahçeli yıldız kenara geldi. Rus smaçör maç boyunca bir daha oyuna girmedi. Mücadele sonrası yıldız isim konuyla ilgili esprili bir açıklama yaptı. Arina: "Günün tavsiyesi: Her zaman zemini kontrol edin ve eğer zemin kirli ve kaygansa smaç servis atmayın." dedi.

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