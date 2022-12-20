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Avrupa mesaısı

Devler Ligi’nde Eczacıbaşı, Plovdiv’e 18.00’de konuk olacak. Maç Red Bull TV’de. THY de CEV Kupası’nda 3-0’ın rövanşına çıkıyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 06:50
Avrupa mesaısı

Antalya'da düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 3. bitirerek bronz madalya kazanan Eczacıbaşı Dynavit, bugün de Avrupa sahnesine çıkıyor. Turuncu-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında bugün saat 18.00'de Bulgaristan ekibi Maritza Plovdiv ile karşılaşacak. Dev mücadele, Red Bull TV'den şifresiz ve naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Eczacıbaşı Dynavit'in efsane oyuncusu ve eski kaptanı Esra Gümüş Kırıcı, Targoviste maçında da olduğu gibi yorumcu olarak görev yapacak. CEV Kupası'nda ise Türk Hava Yolları, Son 16 aşkına parkeye çıkıyor. THY, Son 32 Turu'nda 3-0 kazandığı maçın rövanşında bugün İsviçre'nin Viteos takımını saat 18.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda ağırlayacak.

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