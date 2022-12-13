Halkbank filede Berlin karşısında

Halkbank Erkek Voleybol Takımımız, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında bugün Almanya temsilcisi Berlin Recycling Volleys’e konuk olacak. Max-Schmeling Salonu’nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30’da başlayacak. Başkent ekibi, rakibiyle grubun ikinci haftasında Ankara’da oynadığı mücadeleyi 3-1 galip tamamlamıştı.
Halkbank Erkek Voleybol Takımımız, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında bugün Almanya temsilcisi Berlin Recycling Volleys'e konuk olacak. Max-Schmeling Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Başkent ekibi, rakibiyle grubun ikinci haftasında Ankara'da oynadığı mücadeleyi 3-1 galip tamamlamıştı.