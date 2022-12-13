Haberler Voleybol Halkbank filede Berlin karşısında

Halkbank filede Berlin karşısında

Halkbank Erkek Voleybol Takımımız, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında bugün Almanya temsilcisi Berlin Recycling Volleys’e konuk olacak. Max-Schmeling Salonu’nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30’da başlayacak. Başkent ekibi, rakibiyle grubun ikinci haftasında Ankara’da oynadığı mücadeleyi 3-1 galip tamamlamıştı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 06:50
Halkbank filede Berlin karşısında
Halkbank Erkek Voleybol Takımımız, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında bugün Almanya temsilcisi Berlin Recycling Volleys'e konuk olacak. Max-Schmeling Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Başkent ekibi, rakibiyle grubun ikinci haftasında Ankara'da oynadığı mücadeleyi 3-1 galip tamamlamıştı.
DİĞER
İsmail Balaban ile evlenen İlayda Şeker takipçilerinin sorularını yanıtladı! İlayda Şeker: Ona iki kere orada aşık oldum
5 aylık evliliği biten Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! “Yaptığım için utanç duydum” deyip tüm iddiaları yanıtladı! Hadise'nin eski eşi...
Yeni Fırtına vakti! Avcı yeni sistem üzerinde çalışıyor
F.Bahçeli yıldız gidecek mi? Son karar Jesus'un
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
‘Kupa Türkiye’de kalsın’
Halkbank hocası Atik'ten Berlin maçı sözleri
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (12 Aralık)
Başkan Erdoğan'dan üniversite kredi ve burslarıyla ilgili müjde!
EYT'de 3 koşul sağlandı: Milyonların gözü 26 Aralık'ta!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a transferde rakip çıktı! G.Saray'a transferde rakip çıktı! 00:42
Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer sözleri! "Napoli..." Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer sözleri! "Napoli..." 00:18
Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer sözleri! "Napoli..." Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer sözleri! "Napoli..." 00:17
F.Bahçeli yıldız gidecek mi? Son karar Jesus'un F.Bahçeli yıldız gidecek mi? Son karar Jesus'un 23:56
Galatasaray'da 2 isim için son şans! Galatasaray'da 2 isim için son şans! 23:41
Ceyhun Kazancı'dan Caner açıklaması! "Transferi..." Ceyhun Kazancı'dan Caner açıklaması! "Transferi..." 23:32
Daha Eski
Kanarya'ya deneyimli stoper! Transfer Jesus'un onayında Kanarya'ya deneyimli stoper! Transfer Jesus'un onayında 23:31
Ferdi'ye Alman kancası! Böyle duyurdu Ferdi'ye Alman kancası! Böyle duyurdu 23:31
Weghorst geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi! Weghorst geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi! 23:31
F.Bahçe de ilgileniyordu! Karar verildi F.Bahçe de ilgileniyordu! Karar verildi 23:30
G.Saray'a o golcüden kötü haber! Rakipler çoğaldı G.Saray'a o golcüden kötü haber! Rakipler çoğaldı 23:30
N'Koudou'ya talip çıktı! Büyük tehlike... N'Koudou'ya talip çıktı! Büyük tehlike... 23:30