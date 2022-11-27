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Vakıfbank 8 haftada 7. galibiyetini aldı

Misli.com Sultanlar Ligi 8. haftasında Vakıfbank, Türk Hava Yolları’nı ağırladı. Vakıfbank, maçtan setlerde 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 17:04
Vakıfbank 8 haftada 7. galibiyetini aldı

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 8. haftasında Türk Hava Yolları'nı ağırladı. Sarı-siyahlılar rakibini 3-1 yenerek haftayı galibiyetle kapadı.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadelenin ilk setini konuk ekip 25-22 kazandı (0-1). İkinci sete 6-1'lik bir seri ile giren VakıfBank, kalan bölümde de üstünlüğü elden bırakmadı ve 25-16 ile durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sete de çok hızlı giren VakıfBank, 8-0'lık seri yakaladı. Set boyunca rakibine yalnızca 13 sayı veren sarı-siyahlılar, setlerde öne geçti (2-1). Büyük bir çekişmeye sahne olan son seti ise 27-25 hanesine yazdırmayı başaran VakıfBank, maçı 3-1 kazanarak bu sezonki 7. galibiyetini aldı.

VakıfBank'ta Paola Egonu 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 19, Zehra Güneş ise 16 sayıyla çift hanelere ulaştı.

Giovanni Guidetti: Geri dönüşleri çok seviyorum

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Zorlu durumlarla baş etmeyi, birlikte oynamayı öğrenmemiz gereken bir dönemdeyiz. Genç ve yeni bir takımız. Bu tarz maçlar bizi güçlendiriyor. Son sette geri düşmemize rağmen maçı çevirdik. Geri dönüşleri çok seviyorum. Bu ruhu korumamız lazım" ifadelerini kullandı.

VakıfBank sıradaki maçında, 3 Aralık Cumartesi 14.00'te, PTT'yi ağırlayacak.

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