Haberler Voleybol Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet: 0-3 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Derbide kazanan Fenerbahçe OPET

Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet: 0-3 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Derbide kazanan Fenerbahçe OPET

Voleybol MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe OPET ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertli ekip deplasmanda rakibini 3-0 yendi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 16:23 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 17:09
Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet: 0-3 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Derbide kazanan Fenerbahçe OPET

Misli.com Sultanlar Ligi 6. haftası derbiye sahne oldu. İki ezeli rakip Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk Fenerbahçe Opet 3-0 kazandı.

İlk set karşılıklı elde edilen sayılar ile skor 11-11 eşitliğe kadar sürdü. Fenerbahçe, Fedorovtseva ile etkili servisler atarak rakibinin oyun kurmasına engel oldu. Aynı zamanda Fedorovtseva ile sayı üretinen sarı-lacivertliler, ilk seti 25-16 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete de konuk takım iyi başladı. Sarı-lacivertliler üstün oyun ortaya koyarken Vasilantonaki ile denge kuran Galatasaray, skoru 18-18'de eşitledi. Bundan sonra 5-0'lık seriyle oyunu kopartan Fenerbahçe Opet, seti 25-19 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü set dengeli bir şekilde başladı. Sarı-kırmızılılar, İlkin, sarı-lacivertliler ise Lazareva ve Eda ile sayı üretti. Maçın en skoreri olan Fedorovtseva'nın sayısı ile maça nokta koyan Fenerbahçe, seti 25-20, derbiyi de 3-0 kazandı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da şok gelişme! Mauro Icardi ve Milot Rashica...
Yeşilçam'ın Sezercik'iydi... 4'üncü kez evlenen Sezer İnanoğlu annesiyle oturmak istedi eşinden bomba yanıt: "Hep seninle evleneceğiz derdi..."
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Berkay Vardar planı!
F.Bahçe'de Zajc kararı! Ya imza...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Filede dev derbi!
G.Saray deplasmanda galip
TÜBA personel alımı başvuru tarihleri ve şartları!
Matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları nasıl olacak?
Başkan Erdoğan Dünya Kupası açılış töreni için Katar'a gitti!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Emlakjet deplasmanda kazandı Beşiktaş Emlakjet deplasmanda kazandı 16:44
G.Saray ile anılıyordu... İlkay'dan transfer açıklaması geldi! G.Saray ile anılıyordu... İlkay'dan transfer açıklaması geldi! 16:39
Derbide gülen Fenerbahçe OPET Derbide gülen Fenerbahçe OPET 16:23
Abdurrahim Albayrak'ın torunu hayatını kaybetti Abdurrahim Albayrak'ın torunu hayatını kaybetti 16:02
TFF'den flaş atak! Dünya Kupası'nda... TFF'den flaş atak! Dünya Kupası'nda... 16:02
Trabzonspor duyurdu! Hamsik'ten milli takıma veda Trabzonspor duyurdu! Hamsik'ten milli takıma veda 15:55
Daha Eski
3 puan uzatmalarda geldi! 3 puan uzatmalarda geldi! 15:36
Manisa'da şok olay! Manisa'da şok olay! 15:35
Arda Güler için Milan da devreye girdi! Arda Güler için Milan da devreye girdi! 15:32
Filede dev derbi! Filede dev derbi! 15:16
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Berkay Vardar planı! Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Berkay Vardar planı! 15:04
Beşiktaş'tan Atiba paylaşımı! Beşiktaş'tan Atiba paylaşımı! 14:47