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Ziraat Bankkart Sir Sicoma Monini Perugia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? CEV kupası canlı izle!

On iki sezondur Efeler Ligi'nde şampiyon olan Ziraat Bankkart, Şampiyonlar Ligi'nde güçlü İtalyan temsilcisi Sir Sicoma Monini Perugia ile karşı karşıya geliyor. E Grubunda ikinci maçını oynayacak. Dev mücadele bugün 20.00'da Başkent Voleybol Salonunda oynanacak. Bu kapsamda “Ziraat Bankkart Sir Sicoma Monini Perugia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Ziraat Bankkart Sir Sicoma Monini Perugia maçı yayın kanalı, saati ve canlı izle ekranı!

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 11:37 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 11:42
Ziraat Bankkart Sir Sicoma Monini Perugia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? CEV kupası canlı izle!

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart, çarşamba günü İtalya'dan Sir Sicoma Monini Perugia takımını konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesinde sporseverler "Ziraat Bankkart Sir Sicoma Monini Perugia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Karşılaşma saatler 20.00'ı gösteriğinde başlayacak. İşte Ziraat Bankkart Sir Sicoma Monini Perugia maçı ile ilgili detaylar ve canlı izle ekranı!

TVF Başkent Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İsrail'den Roy Bensimon ve Finlandiya'dan Kenneth Aro yönetecek. Başkent ekibi grubundaki ilk maçında Alman ekibi SWD powervolleys Düren'e 3-1 yenildi.

Kırmızı-beyazlılar, gruptaki 3'üncü maçında 30 Kasım Çarşamba günü Slovenya deplasmanında ACH Volley Ljubljana ekibiyle karşılaşacak.

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2022 – 2023 SEZONU

BAŞ ANTRENÖR: MUSTAFA KAVAZ

YARDIMCILAR: ERSİN SOYSAL – HAKAN ÇOLPAN

İDARİ DİREKTÖR: HASAN FAHRİ MEHEL

BASIN DANIŞMANI: MELİH KARIK

İSTATSİTİK ANTRENÖRÜ: MEHMET TUĞYANOĞLU

KONDİSYONER: ÇAĞRI CEYHAN

OYUNCULAR

1 NUMARA - MARTIN PETROV ATANASOV - SMAÇÖR (BULGARİSTAN) BOY:199 CM – 1996 DOĞUMLU

2 NUMARA - WOUTER TER MAAT – PASÖR ÇAPRAZI (HOLLANDA) BOY: 200 CM – 1991 DOĞUMLU

3 NUMARA - BENNIE TUINSTRA - SMAÇÖR (HOLLANDA) BOY: 196 CM – 2000 DOĞUMLU

28 NUMARA – OĞULCAN YATGIN– PASÖR BOY: 201 CM – 1997 DOĞUMLU

14 NUMARA - FAİK SAMED GÜNEŞ – ORTA OYUNCU BOY: 205 CM – 1993 DOĞUMLU

7 BEDİRHAN BÜLBÜL - ORTA OYUNCU BOY: 200 CM – 1999 DOĞUMLU

8 NUMARA - HALİL İBRAHİM YÜCEL - SMAÇÖR BOY:197 CM – 1989 DOĞUMLU

10 NUMARA - ARSLAN EKŞİ – PASÖR (TAKIM KAPTANI) BOY:196 CM – 1985 DOĞUMLU (MİLLİ TAKIM KAPTANI)

19 NUMARA –BERKAY BAYRAKTAR – LİBERO BOY: 190 CM – 1997 DOĞUMLU

9 NUMARA – MURAT TOKGÖZ – LİBERO BOY: 192 CM – 1984 DOĞUMLU

13 NUMARA –BURAKHAN TOSUN - ORTA OYUNCU BOY:203 CM – 1998 DOĞUMLU

20 NUMARA – AYKUT GEDİK – SMAÇÖR BOY: 196 CM – 2003 DOĞUMLU

11 NUMARA – EDİZ KAAN FIRINCIOĞLU – PASÖR ÇAPRAZI BOY: 202 CM – 1993 DOĞUMLU

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