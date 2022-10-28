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Efeler Ligi'nde dev kapışma

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasının açılışında Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin heyecanı yaşanacak. Saat 14.30'da başlayacak haftanın açılış maçında, iki ezeli rakip karşı karşıya gelecek. G.Saray 5 haftada 3 galibiyet alırken; F.Bahçe ise 4 kez salondan zaferle ayrıldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 06:50
Efeler Ligi'nde dev kapışma
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasının açılışında Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin heyecanı yaşanacak. Saat 14.30'da başlayacak haftanın açılış maçında, iki ezeli rakip karşı karşıya gelecek. G.Saray 5 haftada 3 galibiyet alırken; F.Bahçe ise 4 kez salondan zaferle ayrıldı.
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