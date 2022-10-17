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Halkbank coştu

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Halkbank, takipcisi Galatasaray'ı 3-2 yenerek galibiyet serisini dört maça çıkarmıştı. Ligin güçlü takımlarından olan başkent ekibi, ligin beşinci macında Arkas Spor'u Ankara'da konuk edecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Halkbank coştu

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Halkbank, takipcisi Galatasaray'ı 3-2 yenerek galibiyet serisini dört maça çıkarmıştı. Ligin güçlü takımlarından olan başkent ekibi, ligin beşinci macında Arkas Spor'u Ankara'da konuk edecek. Karşılaşma 21 Ekim Cuma gunu oynanacak. Mavi-beyazlı takım galibiyet serisini devam ettirmenin planlarını yapıyor. Bu sezon 3 kulvarda da yarışacak olan Halk, butun kulvarlarda iddialı şekilde mucadele edecek.

ÇALIŞMANIN ESERİ

Halkbank'ın oyuncusu Nicolas Bruno, G.Saray macının oldukca zor gectiğini, boyle bir mucadeleden iki puanla ayrıldıkları icin mutlu olduklarını soyledi. İyi calıştıklarını ve bunun sonunda ortaya cıkan urunun takımı memnun ettiği gibi, puan olarak donduğunu dile getiren Arjantinli yıldız, "Oncelikle maden kazasında yaşamını yitirenler icin uzuntulerimi dile getirmek istiyorum. Maca gelince, uzun bir sezon yaşayacağız. Yarışacağımız uc kulvarda da iddialıyız. Bunu başarmanın yolu calışmaktan geciyor" dedi.

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