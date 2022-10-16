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İtalya'dan ABD'ye ders

İtalya, ABD'yi 25-20, 25-15 ve 28-26'lık setlerle yenerek Dünya Şampiyonası'nı 3'üncü bitirdi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 06:50
İtalya'dan ABD'ye ders
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında ABD'yi 3-0 mağlup eden İtalya, bronz madalyanın sahibi oldu. Çekişmeli geçen mücadelenin ilk setini 25-20 alan Gök Maviler, ikinci seti ise 25-15 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Büyük heyecana sahne olan üçüncü sette geri dönüş yapan İtalyanlar, 28-26'lık sonuçla maçı 3-0 kazandı. Böylece Dünya Şampiyonası'nı 3.'lükle noktalamayı başardı. 2018'de gümüş madalya kazanan, 2021 Avrupa Şampiyonası'nı altın madalya ile noktalayan İtalya, bir kez daha büyük bir başarıya imza atmış oldu. Son yıllarda bu turnuvada istediği sonuçları alamayan ABD Kadın Voleybol Takımı ise 2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndan da eli boş döndü.
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