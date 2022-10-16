Hekimoğlu Plevne’yi rahat geçti

Voleybaol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti. 25-21'lik ilk set skoruyla öne geçen Bursa ekibi, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı. Hekimoğlu, bu sonuçla 2. galibiyetini elde ederken; Plevne ise 4'te 0 çekti. Bursa temsilcisi ligin 5. haftasında Altekma'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Voleybaol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti. 25-21'lik ilk set skoruyla öne geçen Bursa ekibi, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı. Hekimoğlu, bu sonuçla 2. galibiyetini elde ederken; Plevne ise 4'te 0 çekti. Bursa temsilcisi ligin 5. haftasında Altekma'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.