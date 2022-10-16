Halkbank doludizgin

AXA Sigorta Efeler Ligi'ne iyi başlayan Halkbank, 4. haftada G.Saray'a da şans tanımadı. Mavi-beyazlılar, karşılaşmadan 3-2'lik zaferle ayrılarak yoluna namağlup devam etti. Karşılaşmanın ilk setini G.Saray, 27-25 almayı başardı. Halkbank, ikinci sette daha üstün bir oyun ortaya koydu. 25-20'lik set skoruyla maça dengeyi getirdi. Ardından 25-21'lik üçüncü setle karşılaşmada 2-1 öne geçmeyi başardı.

GELECEK MAÇ ARKAS'LA

Sarı kırmızılılar, başa baş geçen mücadelede, dördüncü sette hücumda etkili performans gösterdi. Çekişmeli geçen seti 25-23 alarak durumu 2-2'ye getirdi. Tie-break setinde ise Halkbank, hücumlarıyla ön plana çıktı. Savunmada da rakibine şans tanımayan Halkbank, 15-12'lik skorla 3-2 kazandı. Bu sonuçla ligde 4'te 4 yapan mavi-beyazlılar, gelecek hafta Arkasspor'la karşı karşıya gelecek.