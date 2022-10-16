Haberler Voleybol Halkbank doludizgin

Halkbank doludizgin

Efeler Ligi'nin 4. haftasında G.Saray'a konuk olan Halkbank, nefes kesen maçtan 3-2'lik zaferle ayrıldı. Mavi-beyazlı ekip bu sonuçla ligde yoluna namağlup devam etmeyi başardı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 06:50
Halkbank doludizgin

AXA Sigorta Efeler Ligi'ne iyi başlayan Halkbank, 4. haftada G.Saray'a da şans tanımadı. Mavi-beyazlılar, karşılaşmadan 3-2'lik zaferle ayrılarak yoluna namağlup devam etti. Karşılaşmanın ilk setini G.Saray, 27-25 almayı başardı. Halkbank, ikinci sette daha üstün bir oyun ortaya koydu. 25-20'lik set skoruyla maça dengeyi getirdi. Ardından 25-21'lik üçüncü setle karşılaşmada 2-1 öne geçmeyi başardı.

GELECEK MAÇ ARKAS'LA

Sarı kırmızılılar, başa baş geçen mücadelede, dördüncü sette hücumda etkili performans gösterdi. Çekişmeli geçen seti 25-23 alarak durumu 2-2'ye getirdi. Tie-break setinde ise Halkbank, hücumlarıyla ön plana çıktı. Savunmada da rakibine şans tanımayan Halkbank, 15-12'lik skorla 3-2 kazandı. Bu sonuçla ligde 4'te 4 yapan mavi-beyazlılar, gelecek hafta Arkasspor'la karşı karşıya gelecek.

DİĞER
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Doktor Firuze’si Pelin Akil: Rolüm için genel cerrahtan bilgi aldım!
İzmir'de yol verme tartışmasında akılalmaz olay! Başına kaldırım taşıyla vurdu
İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi!
Toroğlu G.Saray'ın sayılmayan golünü yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bursa BŞB seriye bağladı
Efeler Ligi’nde perde kapanıyor
Euro, dolar, gram, çeyrek altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (15 Ekim)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi! İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi! 00:51
Atletico Madrid tek farkla kazandı! Atletico Madrid tek farkla kazandı! 00:24
Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! 00:23
Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! 00:23
Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! 00:23
Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! 00:20
Daha Eski
Alman devinin radarına girdi! Alman devinin radarına girdi! 00:20
Atletico Madrid tek farkla kazandı! Atletico Madrid tek farkla kazandı! 00:18
Kartal kayıp istemiyor! İşte Ismael'in derbi 11'i Kartal kayıp istemiyor! İşte Ismael'in derbi 11'i 00:02
Toroğlu G.Saray'ın sayılmayan golünü yorumladı! Toroğlu G.Saray'ın sayılmayan golünü yorumladı! 23:49
Bursa BŞB seriye bağladı Bursa BŞB seriye bağladı 23:45
Efeler Ligi’nde perde kapanıyor Efeler Ligi’nde perde kapanıyor 23:44