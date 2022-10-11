Giovanni Guidetti: Bizim için nötr bir turnuvaydı

Üstündağ: Oyun olarak iyi bir oyun oynamadık
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise maç sonunda yaptığı açıklamada, "Çeyrek finalde bugün turnuvayı sonlandırmış olduk. Çeyrek finale kadar yükseldik, ilk sekizde yer aldık fakat yarı final vizesi alamadık. Oyun olarak da iyi bir oyun oynamadık. Takımımıza, ülkemize, bize yakışmayan bir voleybol oynadık, bunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla üzgünüz ama inşallah önümüzdeki yıl Avrupa Şampiyonası artık kulüplerin dünya şampiyonası başlayacak. Çok genç bir takım, geleceği olan bir takım. Güzel yerlerde güzel işler yapacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.
Şampiyona organizasyonu ile ilgili de konuşan Üstündağ şunları söyledi:
"Çok kötü bir organizasyon, bunu ben değil bütün kafileler söyledi ki zaten işte 50 dakikada otelden salona ulaştık. Bu Polonya'da bu üçüncü şehrimiz, Gdansk, Lodz ve bugün Gliwicedeyiz."
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