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TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI - CANLI İZLE 📺 | Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Şampiyonası)

FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, ABD ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı kadrolar sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 15:30
TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI - CANLI İZLE 📺 | Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Şampiyonası)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - ABD maçı 11 Ekim Salı günü saat 18.30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

👉 TÜRKİYE - ABD MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

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