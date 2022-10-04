Bu maçı 'Alman' lazım

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. tur ilk maçında bugün Almanya ile karşılaşacak. Polonya'nın Lodz kentinde oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

ZORLU RAKİPLER VAR

Grup lideri olarak son 16'ya yükselen Milliler, Dünya Şampiyonası'nda 2. turda F Grubu'nda yer alacak ve Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile kıyasıyla bir mücadele verecek. Filenin Sultanları, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'te yer alması halinde ise adını çeyrek finale yazdıran ekipler arasına girecek.