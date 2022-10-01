Zaferle çıkalım

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci ve son maçına Polonya karşısında çıkıyor. Filenin Sultanları, 24 takımın katılımıyla Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, 21.30'da Polonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. B Grubu'ndaki ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup olan ay-yıldızlılar, daha sonra Güney Kore (3-0), Dominik Cumhuriyeti (3-2) ve Hırvatistan'ı (3-0) mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti. Geride kalan 4 maçta galibiyeti bulunmayan tek takım olarak Hırvatistan'ın göze çarptığı grupta, diğer ekiplerin 3'er galibiyeti bulunuyor. Sultanlar, bugün Polonya karşısında zafere uzanarak üst tura 4 galibiyetle çıkmayı hedefliyor. İkinci tur karşılaşmaları, 4-9 Ekim, çeyrek final maçları 11 Ekim, yarı final müsabakaları 13 Ekim'de oynanacak. Final ve üçüncülük maçı ise 15 Ekim'de gerçekleştirilecek.