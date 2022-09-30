Haberler Voleybol VOLEYBOL HABERLERİ | Filenin Sultanları'nın gruplardaki son rakibi Polonya! Liderlik için...

VOLEYBOL HABERLERİ | Filenin Sultanları'nın gruplardaki son rakibi Polonya! Liderlik için...

Son dakika haberleri... FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Gruplardan çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız liderlik için Polonya ile kozlarını paylaşacak. Mücadele 1 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.30'da başlayacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 12:13 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 12:25
VOLEYBOL HABERLERİ | Filenin Sultanları'nın gruplardaki son rakibi Polonya! Liderlik için...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında 1 Ekim Cumartesi günü ev sahibi Polonya ile karşılaşacak.

"Filenin Sultanları", 24 takımın katılımıyla Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, 1 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.30'da Polonya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlayacak.

FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenip üçüncü galibiyetini alan ve son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi ev sahibi Polonya'yı da yenerek, dördüncü galibiyetini kazanmak.

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