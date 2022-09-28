Haberler Voleybol TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Şampiyonası)

TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Şampiyonası)

FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Son olarak Güney Kore ile karşılaşan ve kazanan Filenin Sultanları, Dominik'i yenerek 2. galibiyetini almak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? TRT SPOR CANLI İZLE

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 10:00
TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Şampiyonası)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı 28 Eylül Çarşamba günü saat 18:30'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

👉 TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE

DİĞER
Çifte standart buna denir! Dans edeni tehdit eden belediye başkanı!
50 ili birbirine bağlayacak! Asrın projesinin yüzde 98'i tamam! Ticaret hız kazanacak...
Josef'ten flaş derbi sözleri!
Galatasaray'da yerli çıkmazı! Okan Buruk'un eli mahkum
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Filenin Sultanları G. Kore'yi devirdi!
Sultanlar coştu
KPSS Ön Lisans kaç dakika sürecek?
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | TUS sonuçları ne zaman belli olacak? - Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları PDF
Baraj doluluk oranları 28 Eylül Çarşamba
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szalai bombası! "Liverpool için ideal" Szalai bombası! "Liverpool için ideal" 09:38
Lugano açıkladı! "Alex takımın başına geçecek" Lugano açıkladı! "Alex takımın başına geçecek" 09:33
FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES CANLI İZLE 📺 FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES CANLI İZLE 📺 09:30
Filenin Sultanları maçı saat kaçta? Filenin Sultanları maçı saat kaçta? 09:15
Kuntz için ağır eleştiri! "Başımıza büyük çorap ördüler" Kuntz için ağır eleştiri! "Başımıza büyük çorap ördüler" 09:11
Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu! Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu! 08:12
Daha Eski
Olay derbi yorumu! "Hakem izin verirse..." Olay derbi yorumu! "Hakem izin verirse..." 07:50
EURO 2024'te muhtemel rakiplerimiz belli oldu! EURO 2024'te muhtemel rakiplerimiz belli oldu! 00:56
EURO 2024'te muhtemel rakiplerimiz belli oldu! EURO 2024'te muhtemel rakiplerimiz belli oldu! 00:55
Arnavutluk ile İzlanda berabere kaldı! Arnavutluk ile İzlanda berabere kaldı! 00:36
Gol düellosunda kazanan İrlanda! Gol düellosunda kazanan İrlanda! 00:31
Kosova Güney Kıbrıs'ı 5'ledi! Kosova Güney Kıbrıs'ı 5'ledi! 00:30