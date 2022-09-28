TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Şampiyonası)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı 28 Eylül Çarşamba günü saat 18:30'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

👉 TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE