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TÜRKİYE GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Şampiyonası)

FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları, Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Son olarak Tayland ile karşılaşan ve mağlup olan Filenin Sultanları, Güney Kore'yi yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? TRT SPOR CANLI İZLE

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 11:30
TÜRKİYE GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Şampiyonası)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Güney Kore ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Güney Kore maçı 27 Eylül Salı günü saat 15:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

👉 TÜRKİYE GÜNEY KORE MAÇI CANLI İZLE

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