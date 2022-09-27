Haydi Sultanlar

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'da düzenlenen FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak. İlk karşılaşmasında Tayland'a sürpriz bir şekilde 3-2 yenilen milli takım, ikinci maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Kritik karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.

İLK DÖRDE GİREN TURLAYACAK

B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor. Gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek. İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim'de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekim'deKİ üçüncülük ve final maçlarıyla sona erecek.