Haberler Voleybol Haydi Sultanlar

Haydi Sultanlar

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'da düzenlenen FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 06:50
Haydi Sultanlar

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'da düzenlenen FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak. İlk karşılaşmasında Tayland'a sürpriz bir şekilde 3-2 yenilen milli takım, ikinci maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Kritik karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.

İLK DÖRDE GİREN TURLAYACAK

B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor. Gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek. İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim'de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekim'deKİ üçüncülük ve final maçlarıyla sona erecek.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da Sofiane Feghouli şoku! FIFA ve ağır fatura...
Hadise'den sonra Ebru Şallı'nın da tektaşı sahte çıktı! Sosyetikleri "Acaba benim de yüzüğüm sahte mi?" telaşı sardı
İşte Ismael'in derbideki kare ası! Bu 4'lüye güveniyor
Abdülkadir Ömür ile devam! Alacağı yıllık ücret...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye - Güney Kore maçı saat kaçta?
Filenin Sultanları'nda rakip Güney Kore!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Eylül)
Fotomaç'a ödül yağdı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Feghouli'den Galatasaray sözleri! "Şikayet..." Feghouli'den Galatasaray sözleri! "Şikayet..." 00:00
Gabigol geliyor mu? Menajeri açıkladı Gabigol geliyor mu? Menajeri açıkladı 00:00
Jesus derbi taktiğini belirledi! Rennes maçının son 30 dakikası... Jesus derbi taktiğini belirledi! Rennes maçının son 30 dakikası... 00:00
Derbi kralı Jesus! Dikkat çeken istatistik Derbi kralı Jesus! Dikkat çeken istatistik 23:59
Caner Erkin'den flaş milli takım paylaşımı! Caner Erkin'den flaş milli takım paylaşımı! 23:59
Bruma sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu! Bruma sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu! 23:58
Daha Eski
Arda Güler ve sakatlık şoku! Arda Güler ve sakatlık şoku! 23:58
F.Bahçe'de Emir Ortakaya sevinci! Performansı... F.Bahçe'de Emir Ortakaya sevinci! Performansı... 23:58
Fırtına'da flaş ayrılık! Fırtına'da flaş ayrılık! 23:58
İsmail Kartal ve Aykut Kocaman A Milli Takım'a mı? Ve açıkladı! İsmail Kartal ve Aykut Kocaman A Milli Takım'a mı? Ve açıkladı! 23:57
Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! Harun Tekin'den Fenerbahçe itirafı! 23:57
Napoli'den F.Bahçeli iki yıldıza kanca! Napoli'den F.Bahçeli iki yıldıza kanca! 23:57