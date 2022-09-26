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Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIVB Dünya Şampiyonası

FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Güney Kore ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 11:01
Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIVB Dünya Şampiyonası

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Güney Kore ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Güney Kore maçı 27 Eylül Salı günü saat 15:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

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