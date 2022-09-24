Haberler Voleybol Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIVB Dünya Şampiyonası

Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIVB Dünya Şampiyonası

FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan Filenin Sultanları ile başlıyor. A Milli Kadın Voleybol takımı ilk karşılaşmasını Tayland ile yapacak. Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğindeki 23 Eylül Eylül-15 Ekim 2022 karşılaşmalarının ilkinde galip gelmek isteyen Filenin Sultanları için Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIVB Dünya Şampiyonası konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 10:10 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 10:20
Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIVB Dünya Şampiyonası

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Dünya Şampiyonası'nın ilkini Tayland ile gerçekleştirecek. Maçı takip etmek isteyen sporseverler arama motorlarında Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIVB Dünya Şampiyonası sorularının cevabını araştırıyor. İşte Türkiye - Tayland karşılaşması tüm detayları...

TÜRKİYE - TAYLAND VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Tayland maçı 24 Eylül Cumartesi günü saat 14:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE-TAYLAND VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Millilerimizin B Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:

24 Eylül Cumartesi
TSİ 14.00 Türkiye-Tayland (TRT Spor)

27 Eylül Salı
TSİ 15.00 Türkiye-Güney Kore (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

28 Eylül Çarşamba
TSİ 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

29 Eylül Perşembe
TSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

01 Ekim Cumartesi
TSİ 21.30 Türkiye-Polonya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL MİLLİ TAKIMI'MIZIN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

  • Cansu Özbay Pasör
  • Elif Şahin Pasör
  • Ebrar Karakurt Pasör Çaprazı
  • Meryem Boz Pasör Çaprazı
  • Hande Baladın Smaçör
  • Saliha Şahin Smaçör
  • Meliha İsmailoğlu Smaçör
  • İlkin Aydın Smaçör
  • Derya Cebecioğlu Smaçör
  • Eda Erdem Dündar Orta Oyuncu
  • Zehra Güneş Orta Oyuncu
  • Ayçin Akyol Orta Oyuncu
  • Simge Aköz Libero
  • Aylin Acar Libero

DİĞER
Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'a yıllar acımasız davrandı! Sevtap Parman'ın son hali şoke etti!
Feci kaza kamerada! Tramvayın altında metrelerce sürüklendi
G.Saraylılara Ferdi sorusu! "Kabul edilir miydi?"
F.Bahçe'ye Portekizli gol makinesi! Jesus...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye - Tayland maçı saat kaçta?
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nda sahne alıyor
KPSS SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN?
KPSS Alan Bilgisi sınavı kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek?
KPSS ALAN BİLGİSİ saat kaçta, sınava son giriş saati ne zaman?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo'ya şok! Men cezası yolda Ronaldo'ya şok! Men cezası yolda 10:13
Veli Kavlak: En büyük hayalim Beşiktaş'ın başına geçmek Veli Kavlak: En büyük hayalim Beşiktaş'ın başına geçmek 10:11
Slovenya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Slovenya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 09:58
Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta? Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta? 09:43
24 Eylül Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler! 24 Eylül Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler! 09:34
'Ekselansları' tenis veda etti! İşte o anlar 'Ekselansları' tenis veda etti! İşte o anlar 09:30
Daha Eski
Transferi olay olmuştu! Kayıp aranıyor Transferi olay olmuştu! Kayıp aranıyor 09:27
Ermenistan - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi Ermenistan - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi 09:25
G.Saraylılara Ferdi sorusu! "Kabul edilir miydi?" G.Saraylılara Ferdi sorusu! "Kabul edilir miydi?" 09:21
Yorucu seyahat Yorucu seyahat 01:33
F.Bahçe Beko bu kez kayıp F.Bahçe Beko bu kez kayıp 01:29
Milliler Faroe Adaları'na ulaştı Milliler Faroe Adaları'na ulaştı 01:26