Türkiye - Tayland voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | FIVB Dünya Şampiyonası

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Tayland ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Tayland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - TAYLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Tayland maçı 24 Eylül Cumartesi günü saat 14:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Millilerimizin B Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:

24 Eylül Cumartesi

TSİ 14.00 Türkiye-Tayland (TRT Spor)

27 Eylül Salı

TSİ 15.00 Türkiye-Güney Kore (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

28 Eylül Çarşamba

TSİ 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

29 Eylül Perşembe

TSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

01 Ekim Cumartesi

TSİ 21.30 Türkiye-Polonya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL MİLLİ TAKIMI'MIZIN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU