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Türkiye - Tayland voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | FIVB Dünya Şampiyonası

FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Tayland ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, Hollanda ve Polonya’nın ev sahipliğinde 23 Eylül Eylül-15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası’nda ilk maçında galip gelmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Tayland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 15:32
Türkiye - Tayland voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | FIVB Dünya Şampiyonası

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Tayland ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Tayland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - TAYLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Tayland maçı 24 Eylül Cumartesi günü saat 14:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Millilerimizin B Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:

24 Eylül Cumartesi
TSİ 14.00 Türkiye-Tayland (TRT Spor)

27 Eylül Salı
TSİ 15.00 Türkiye-Güney Kore (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

28 Eylül Çarşamba
TSİ 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

29 Eylül Perşembe
TSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

01 Ekim Cumartesi
TSİ 21.30 Türkiye-Polonya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL MİLLİ TAKIMI'MIZIN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

  • Cansu Özbay Pasör
  • Elif Şahin Pasör
  • Ebrar Karakurt Pasör Çaprazı
  • Meryem Boz Pasör Çaprazı
  • Hande Baladın Smaçör
  • Saliha Şahin Smaçör
  • Meliha İsmailoğlu Smaçör
  • İlkin Aydın Smaçör
  • Derya Cebecioğlu Smaçör
  • Eda Erdem Dündar Orta Oyuncu
  • Zehra Güneş Orta Oyuncu
  • Ayçin Akyol Orta Oyuncu
  • Simge Aköz Libero
  • Aylin Acar Libero

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