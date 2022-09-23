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Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nda sahne alıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya’nın ev sahipliğinde 23 Eylül - 15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası’nda sahne alacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 11:17
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nda sahne alıyor

Filenin Sultanları, 24 takımın yer alacağı FIVB Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

Milliler, B Grubu'ndaki ilk maçını Hollanda'nın Arnhem şehrinde, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.

İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim'de oynanacak.

Organizasyon, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

Millilerin B Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:
24 Eylül Cumartesi
TSİ 14.00 Türkiye-Tayland

27 Eylül Salı
TSİ 15.00 Türkiye-Güney Kore

28 Eylül Çarşamba
TSİ 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

29 Eylül Perşembe
TSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan

01 Ekim Cumartesi
TSİ 21.30 Türkiye-Polonya

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