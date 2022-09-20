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Türkiye - Tayland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIVB Dünya Şampiyonası

FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Tayland ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Tayland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 16:46
Türkiye - Tayland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIVB Dünya Şampiyonası

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Tayland ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Tayland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - TAYLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Tayland maçı 24 Eylül Cumartesi günü saat 14:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

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