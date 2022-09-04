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Filenin Efeleri ABD'ye yenilerek Dünya Şampiyonası'na veda etti!

Son dakika spor haberi: 2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Filenin Efeleri bu sonuçla turnuvaya veda etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 21:22 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 21:56
Filenin Efeleri ABD'ye yenilerek Dünya Şampiyonası'na veda etti!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı ABD'ye 3-2 yenildi.

Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan ve oldukça çekişmeli geçen müsabakada 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'yi yakalayan ay-yıldızlılar, son seti rakibinin 15-12 kazanmasını önleyemedi. Milli takım, bu sonuçla çeyrek final biletini rakibine kaptırarak şampiyonaya veda etti.

Slovenya ile Polonya'nın ortak düzenlediği Dünya Şampiyonası'na 1998 yılından sonra ilk kez katılan milli takım, son 16 turuna kalarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya da hak kazanmıştı.

Salon: Gliwice
Hakemler: Muranaka Shin, Concia Pedro Fabian
ABD: Jendryk, Aaron Russell, Christenson, Anderson, Defalco, Smith (Shoji, Kyle Russell, Averill, Ensing, Muagututia)
Türkiye: Faik Samet Güneş, Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Bedirhan Bülbül (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Doğukan Ulu, Metin Toy)
Setler: 25-21, 25-17, 22-25, 19-25, 15-12

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