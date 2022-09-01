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Efeler tarih yazdı

Filede bir büyük başarı da Efeler'den geldi. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu'nda 3. ve son maçında Kanada ile karşılaştı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Efeler tarih yazdı
Filede bir büyük başarı da Efeler'den geldi. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu'nda 3. ve son maçında Kanada ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar 25-23, 25-23 ve 25-17'lik setlerle rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Filenin Efeleri tarihinde ilk defa son 16 turuna kalmayı başardı. Aynı zamanda önümüzdeki yıl düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerine katılma hakkını da elde etti. Büyük sevinç yaşayan oyuncularımız başarılarını sürdüreceklerini ve Türkiye'yi gururlandıracaklarını kaydettiler.
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