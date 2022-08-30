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VOLEYBOL HABERLERİ | Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yla karşılaşacak!

Son dakika haberleri... FIVB Dünya Şampiyonası'nda A Milli Voleybol Takımı Kanada ile karşılaşacak. Müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 13:48
VOLEYBOL HABERLERİ | Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yla karşılaşacak!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın Kanada'yla karşı karşıya gelecek.

Türkiye ile Kanada arasında oynanacak müsabaka, TSİ 15.00'te başlayacak.

Grup maçlarını Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynayan ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra yer aldığı şampiyonadaki ilk maçında Çin'i 3-0 yenip, ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 3-0 kaybetti.

Kanada ise geride kalan iki maçında İtalya'ya 3-0 yenilip, Çin'i 3-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmayı kazanan takım grubu 2. sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıracak. Kaybeden takım ise en iyi 3. olarak son 16 vizesi alabilmek için diğer gruplarda oynanan maçların sonucunu bekleyecek.

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