Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Filenin Efeleri

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İtalya voleybol maçı 29 Ağustos Pazartesi günü saat 22:15'te TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak. Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Efeleri, E Grubu'ndaki ilk maçından galibiyetle ayrılmıştı.