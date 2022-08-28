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Süper start

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra yer aldığı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Süper start

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra yer aldığı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanan mücadeleyi 25-15, 25- 19, 25-14 setlerle kazanan Filenin Efeleri, şampiyonaya galibiyetle başladı. Millilerde Adis 19 sayıyla en skorer isim oldu. Ayyıldızlılar, gruptaki ikinci maçında yarın 22.15'te İtalya'yla karşılaşacak. Milliler, Kanada'nın da yer aldığı grupta ilk ikiye girer veya en iyi dört 3.'den biri olursa son 16'ya kalacak.

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