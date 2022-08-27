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Türkiye Çin: 3-0 | MAÇ SONUCU

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 24 sene sonra katıldığı FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grubunda oynadığı ilk maçta Çin'i 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 13:34
Türkiye Çin: 3-0 | MAÇ SONUCU

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra yer aldığı FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.

Türkiye, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda gruptaki ikinci maçını 29 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.15'te İtalya, son maçını ise 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.

STATÜ

Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve gruplarını 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna kalacak. Son 16 tur maçları 4-6 Eylül'de yapılacak.

Organizasyonda çeyrek final maçları da yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Dünya şampiyonu, Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.

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