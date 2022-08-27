Sahne Efeler'in

Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Filenin Efeleri, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ilk maçında bugün Çin ile karşı karşıya gelecek. Slovenya'nın Ljubljana kentinde oynanacak karşılaşma, 12.00'de başlayacak. Milliler, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda sıra İtalya ve Kanada'yla da karşılaşacak.

PAZARTESİ RAKİP İTALYA

Türkiye, ikinci maçını 29 Ağustos Pazartesi günü 22.15'te İtalya, son maçını ise 31 Ağustos Çarşamba günü 15.00'te Kanada ile oynayacak. 6 grupta ilk iki sırayı alan ve gruplarını 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16'ya kalacak. Son 16 tur maçları 4-6 Eylül'de yapılacak. Çeyrek final maçları da yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak. Şampiyon ise 11 Eylül'de belli olacak.