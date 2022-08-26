Haberler Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek!

A Milli Erkek Voleybol Takımı 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek!

Son dakika spor haberleri... A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1998 yılından sonra ilk kez 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Filenin Efeleri, E Grubu'ndaki ilk maçında yarın Çin ile karşılaşacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 13:43
A Milli Erkek Voleybol Takımı 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Filenin Efeleri, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ilk maçında yarın Çin ile karşı karşıya gelecek.

Slovenya'nın Ljubljana kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ: 12.00'de başlayacak.

Milli takım, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda E Grubu'nda Çin'in yanı sıra İtalya ve Kanada ile karşılaşacak.

Türkiye, gruptaki ikinci maçını 29 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.15'te İtalya, son maçını ise 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.

Statü

Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve gruplarını 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna kalacak. Son 16 tur maçları 4-6 Eylül'de yapılacak.

Organizasyonda çeyrek final maçları da yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Dünya şampiyonu, Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.


DİĞER
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'dan kas şov! Serkay Tütüncü'nün esprili yorumu güldürdü!
İrem Derici Instagram hesabını hackleyen kişiye verdi veriştirdi: "Fitil fitil getireceğim burnundan bekle şerefsiz"
Transferde dev derbi başladı! F.Bahçe ve G.Saray...
Naci Ünüvar açıkladı! "Transferimde tek engel..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tayaz Halkbank’ta
Halkbank Yunus Emre Tayaz'ı kadrosuna kattı!
EBAYA ERİŞİLEMİYOR - EBA planlı bakım çalışması ne kadar sürecek, ne zaman bitecek? | EBA planlı bakım çalışması ne demek?
30 AĞUSTOS SÖZLERİ - Zafer Bayramı ile ilgili güzel sözler ve mesajlar | Zafer Bayramı kutlama mesajları sosyal medya
DOLAR NE KADAR OLDU? 26 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Efeleri için Dünya Şampiyonası heyecanı başlıyor! Filenin Efeleri için Dünya Şampiyonası heyecanı başlıyor! 13:42
Beşiktaş'ın yeni transferi ilk idmanın çıktı! İşte o anlar Beşiktaş'ın yeni transferi ilk idmanın çıktı! İşte o anlar 13:42
Belözoğlu ve Başakşehir Belçika'da manşet oldu! Belözoğlu ve Başakşehir Belçika'da manşet oldu! 12:45
Trabzonspor Galatasaray karşısında moral arayacak Trabzonspor Galatasaray karşısında moral arayacak 12:45
Naci Ünüvar açıkladı! "Transferimde tek engel..." Naci Ünüvar açıkladı! "Transferimde tek engel..." 12:19
Dele Alli Çebi'ye transfer öncesi böyle söz vermiş! Dele Alli Çebi'ye transfer öncesi böyle söz vermiş! 12:19
Daha Eski
Juve'den golcü takviyesi! Juve'den golcü takviyesi! 11:39
F1'de Belçika GP'si heyecanı! F1'de Belçika GP'si heyecanı! 11:00
Torreira'dan transfer itirafı! "Boca'ya gidersem..." Torreira'dan transfer itirafı! "Boca'ya gidersem..." 10:57
Formula 1 resmen duyurdu! Audi... Formula 1 resmen duyurdu! Audi... 10:42
Kopenhag'dan örnek davranış Kopenhag'dan örnek davranış 10:35
Marcao isyan ettirdi! Taraftarlar... Marcao isyan ettirdi! Taraftarlar... 10:29