Haberler Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalya kazandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları’nda A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız Azerbaycan'ı 3-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 14:28
A Milli Erkek Voleybol Takımı İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalya kazandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda üçüncülük maçında Azerbaycan'ı 26-24, 22-25, 28-26 ve 25-14'lük setlerle 3-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Filenin Efeleri'nde İzzet Ünver 14 sayıyla en skorer isim olurken; Ahmet 10, Mehmet 7, Kaan 6, Ediz Kaan ve Burakhan 3, Ahmet Samet ve Orçun 2, Yunus Emre 1 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Erkek Milli Takımı, 2013 yılında Endonezya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda da bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Karşılaşmanın ardından her iki takım oyuncuları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

DİĞER
Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ evlilik teklifi yıl dönümünü kutladı! “Karım olur musun?” diye soralı 15 yıl oldu
Yeşilçam'ın Afrodit'i Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız sahtekar mı? Her şeyi yalan çıktı: "Evli üstelik adı ve soyadı bambaşka"
Jesus forvet istiyor! 2 bomba aday
Cimbom’dan yılın transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milliler ilk kez yenildi!
Filenin Efeleri yarı finalde!
ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI
DOLAR NE KADAR OLDU?
İSTANBUL HAVA DURUMU | 15-22 Ağustos hava durumu nasıl olacak, yağmurlu havalar ne kadar sürecek? - Meteoroloji açıkladı!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına yeni transferleriyle Kopenhag’a uçtu Fırtına yeni transferleriyle Kopenhag’a uçtu 14:29
Fırtına 4 eksikle Kopenhag deplasmanında Fırtına 4 eksikle Kopenhag deplasmanında 14:28
Athletic Bilbao - Mallorca maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Mallorca maçı saat kaçta? 13:17
Getafe - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Getafe - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 13:43
Gp2 aracıyla trafiğe çıktılar! | İZLE Gp2 aracıyla trafiğe çıktılar! | İZLE 14:02
Filenin Efeleri'nden bronz madalya kazandı Filenin Efeleri'nden bronz madalya kazandı 14:22
Daha Eski
Fırtına Avrupa'da 140. maçına çıkıyor Fırtına Avrupa'da 140. maçına çıkıyor 11:49
Emrecan'dan özür açıklaması Emrecan'dan özür açıklaması 11:54
Kasımpaşa - F.Bahçe maçı saat kaçta? Kasımpaşa - F.Bahçe maçı saat kaçta? 11:59
Kasımpaşa F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu Kasımpaşa F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu 12:03
Sivasspor Charisis’i kadrosuna kattı! İşte sözleşme detayı Sivasspor Charisis’i kadrosuna kattı! İşte sözleşme detayı 12:34
Jesus forvet istiyor! 2 bomba aday Jesus forvet istiyor! 2 bomba aday 12:43