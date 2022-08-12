Haberler Voleybol Türkiye İran voleybol maçı CANLI İZLE (Türkiye İran maçı izle)

Türkiye İran voleybol maçı CANLI İZLE (Türkiye İran maçı izle)

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda İran ile karşı karşıya geliyor. Türkiye İran maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 18:54
Türkiye İran voleybol maçı CANLI İZLE (Türkiye İran maçı izle)

Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız grup maçlarının ikincisinde İran ile karşılaşıyor.

Oyunlar'ın ilk müsabakasında Özbekistan'ı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci maçta İran'ı yenmek istiyor.

👉TÜRKİYE İRAN MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

TÜRKİYE İRAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5. İslami Dayanışma Oyunları 2. grup maçında Türkiye - İran maçı 12 Ağustos (bugün) saat 19.00'da başladı.

TÜRKİYE İRAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye İran voleybol maçı 12 Ağustos Cuma günü TSİ 19.00'de TRT SPOR ekranlarından voleybol severlerle buluşuyor.

DİĞER
Bombaları ardı ardına patlattı! Keremcem’den yıllar sonra gelen itiraflar!
Fransız genç kız nişanlası sayesinde İslamiyeti'i seçti! Sivas'ta Müslüman oldu
Fenerbahçe'de Samatta transferi gelişmesi! İşte Genk'in ödeyeceği rakam
G.Saray'a Özbek golcü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye - İran voleybol karşılaşması ne zaman?
File derbiyle başlıyor
DOLAR NE KADAR OLDU?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Kasımpaşa maçı mesaisi! F.Bahçe'de Kasımpaşa maçı mesaisi! 18:35
G.Saray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov... G.Saray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov... 18:03
Yiğidolar'ın Malmö maçı hakemi belli oldu! Yiğidolar'ın Malmö maçı hakemi belli oldu! 17:56
Szalai kalıyor mu? Pazarlıklarda büyük sürpriz Szalai kalıyor mu? Pazarlıklarda büyük sürpriz 17:22
Fenerbahçe'de Samatta transferi gelişmesi! İşte Genk'in ödeyeceği rakam Fenerbahçe'de Samatta transferi gelişmesi! İşte Genk'in ödeyeceği rakam 17:09
Türkiye - İran voleybol karşılaşması ne zaman? Türkiye - İran voleybol karşılaşması ne zaman? 17:04
Daha Eski
G.Saray'a Özbek golcü! G.Saray'a Özbek golcü! 16:58
Juventus yeni transferini açıkladı! Juventus yeni transferini açıkladı! 16:32
Flaş Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi Flaş Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi 16:28
Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl açıklaması Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl açıklaması 16:26
Yılın futbolcusu adayları açıklandı! Yılın futbolcusu adayları açıklandı! 16:25
Trabzonspor - Hatayspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Hatayspor maçı saat kaçta? 16:16