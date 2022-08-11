VOLEYBOL HABERLERİ | Efeler Ligi’nde yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı!

Efeler Ligi'nde 2022-2023 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapıldı.

TVF'nin resmi sosyal medya hesabında gerçekleşen kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, "Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ, tüm takımlarımıza yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Yeni sezonun hayırlı, uğurlu, sakatlıksız ve kazasız geçmesini diliyorum" dedi. TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu'nun ardından söz alan TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, yeni sezon ve lig statüsü hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yapılan kura çekiminin ardından AXA Sigorta Efeler Ligi 1'inci hafta karşılaşmaları şu şekilde oluştu;

Altekma – Arkas Spor



Fenerbahçe HDI Sigorta – Cizre Belediyesi



Tokat Belediyesi Plevne – Galatasaray



Ziraat Bankkart – Bursa Büyükşehir Belediyesi



Hekimoğlu GCT BVİ – Spor Toto



Halkbank – Develi Belediyesi.



Hatay Büyükşehir Belediyesi – Türşad



Efeler Ligi'nde 1'inci devre karşılaşmaları 1 Ekim - 17 Aralık 2022 tarihleri arasında, 2'nci devre karşılaşmaları 8 Ocak - 2 Nisan 2023 tarihleri arasında oynanacak.