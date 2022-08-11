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VOLEYBOL HABERLERİ | Efeler Ligi’nde yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı!

Son dakika haberleri... AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu fikstür çekimi yapıldı. TVF’nin resmi sosyal medya hesabında gerçekleşen kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 18:18
VOLEYBOL HABERLERİ | Efeler Ligi’nde yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı!

Efeler Ligi'nde 2022-2023 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapıldı.

TVF'nin resmi sosyal medya hesabında gerçekleşen kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, "Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ, tüm takımlarımıza yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Yeni sezonun hayırlı, uğurlu, sakatlıksız ve kazasız geçmesini diliyorum" dedi. TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu'nun ardından söz alan TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, yeni sezon ve lig statüsü hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yapılan kura çekiminin ardından AXA Sigorta Efeler Ligi 1'inci hafta karşılaşmaları şu şekilde oluştu;

Altekma – Arkas Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta – Cizre Belediyesi

Tokat Belediyesi Plevne – Galatasaray

Ziraat Bankkart – Bursa Büyükşehir Belediyesi

Hekimoğlu GCT BVİ – Spor Toto

Halkbank – Develi Belediyesi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi – Türşad

Efeler Ligi'nde 1'inci devre karşılaşmaları 1 Ekim - 17 Aralık 2022 tarihleri arasında, 2'nci devre karşılaşmaları 8 Ocak - 2 Nisan 2023 tarihleri arasında oynanacak.

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