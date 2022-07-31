Haberler Voleybol Küba - Türkiye voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Küba - Türkiye voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız FIVB Challenger Kupası'nda Küba ile kozlarını paylaşacak. Güney Kore'yi eleyen A Milli Voleybol Takımı'mız finale adını yazdırmıştı. Peki, Küba - Türkiye voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 09:20 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 09:30
Küba - Türkiye voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIVB Challenger Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Küba ile finalde karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Challenger Kupası'nda Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek finale yükselmişti. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Küba - Türkiye voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KÜBA - TÜRKİYE VOLEYBOL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Filenin Efeleri, FIVB Challenger Cup final maçında 31 Temmuz pazar günü TSİ 09.30'da Küba ile karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - KÜBA VOLEYBOL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika: Fırtına'dan bomba transfer hamlesi! Chelsea'nin yıldızı Trabzonspor'a doğru...
Mimardan avukata iğrenç mesajlar! Saplantılı adam genç kadının hayatını zindan etti
Evander’de geri sayım
Trabzonspor'a transferde Vestergaard müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Helal size Efeler
Filenin Efeleri finalde!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pınar Karşıyaka Skyler Flatten’i renklerine bağladı Pınar Karşıyaka Skyler Flatten’i renklerine bağladı 09:18
Sunderland - Coventry maçı saat kaçta? Sunderland - Coventry maçı saat kaçta? 09:13
Barça hazırlık maçında galip! Barça hazırlık maçında galip! 09:13
Madrid Juventus'u devirdi! Madrid Juventus'u devirdi! 09:12
Küba - Türkiye maçı saat kaçta? Küba - Türkiye maçı saat kaçta? 08:52
Kanarya'da Brezilya ekolü geri döndü! Kanarya'da Brezilya ekolü geri döndü! 07:54
Daha Eski
Kim'den Türkiye sözleri! Kim'den Türkiye sözleri! 06:49
Fırtına'ya büyük övgü! "Bu takım şampiyonluğa koşar" Fırtına'ya büyük övgü! "Bu takım şampiyonluğa koşar" 06:35
F.Bahçe'yi yıkmıştı! Golden sonra neden ağladığını açıkladı F.Bahçe'yi yıkmıştı! Golden sonra neden ağladığını açıkladı 01:11
Antalyaspor ile Dortmund yenişemedi Antalyaspor ile Dortmund yenişemedi 01:11
Aslan'dan 3. teklif! Transferdeki rakipleri... Aslan'dan 3. teklif! Transferdeki rakipleri... 01:10
İşte Trabzonspor - Sivasspor maçının özeti | İZLEYİN İşte Trabzonspor - Sivasspor maçının özeti | İZLEYİN 01:10