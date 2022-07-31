FIVB Challenger Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Küba ile finalde karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Challenger Kupası'nda Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek finale yükselmişti. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Küba - Türkiye voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KÜBA - TÜRKİYE VOLEYBOL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Filenin Efeleri, FIVB Challenger Cup final maçında 31 Temmuz pazar günü TSİ 09.30'da Küba ile karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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