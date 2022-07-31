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Helal size Efeler

Fileden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin gurur olan Filenin Sultanları'ndan sonra Efeler de art arda başarılar elde ediyor. Ay-yıldızılılar, FIVB Challenger Kupası'nda yarı finalde Güney Kore ile karşılaştı. Milliler rakibini 26-24, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Helal size Efeler
Fileden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin gurur olan Filenin Sultanları'ndan sonra Efeler de art arda başarılar elde ediyor. Ay-yıldızılılar, FIVB Challenger Kupası'nda yarı finalde Güney Kore ile karşılaştı. Milliler rakibini 26-24, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Türkiye'nin finaldeki rakibi de belli oldu. A Milli Erkek Voleybol takımımız bugün 09.30'da güçlü Küba ile karşı karşıya gelecek. Tek hedefimiz şampiyonluk olacak. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkını elde edecek. Milliler, bir ekol olan Küba'yı devirip bu hakkı istiyor.
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