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Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu Burhan İvegin ile evlendi!

Son dakika spor haberleri... A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın başarılı smaçörlerinden Tuğba Şenoğlu, basketbol antrenörü Burhan İvegin ile Adana'da dünyaevine girdi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 12:12
Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu Burhan İvegin ile evlendi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Tuğba Şenoğlu ve basketbol antrenörü Burhan İvegin, Adana'da gerçekleşen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

VakıfBank'tan Japonya Ligi ekiplerinden Kurobe'ye transfer olan Tuğba Şenoğlu, Türk kadın basketbolunun önemli isimlerinden Şaziye İvegin Üner ve Naile İvegin Çırak'ın kardeşi basketbol antrenörü Burhan İvegin ile Adapark'ta gerçekleşen düğün töreninde evlendi. Şaziye İvegin Üner ve Naile İvegin Çırak'ın da katıldığı düğün töreninde davetliler, doyasıya eğlendi.

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