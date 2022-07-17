TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI CANLI | Türkiye-Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın 3.lük mücadelesi!

Giovanni Guidetti yönetimindeki Filenin Sultanları 2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin son maçında Sırbistan ile 3.lük için mücadele edecek. Peki, sporseverlerin canlı yayında izlemek istediği Türkiye - Sırbistan karşılaşması ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Türkiye-Sırbistan maçının canlı yayınlanacağı kanal ve yayın saati...
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye Sırbistan maçı 17 Temmuz Pazar günü saat 15.00'te Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabaka TRT 1 ve TRT Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.