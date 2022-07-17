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TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI CANLI | Türkiye-Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın 3.lük mücadelesi!

Türkiye ve Sırbistan bronz madalyanın sahibi olmak için 3.lük maçında kozlarını paylaşacak ve 2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde son olarak İtalya'ya 3-0 yenilen Filenin Sultanları süreç boyunca gösterdiği başarının karşılığını almak için ter dökecek. Final biletini alamasa da ilk 3 mücadelesini sürdürecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Sırbistan karşılaşmasında nefesler tutulacak. Peki, Türkiye - Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? işte Türkiye - Sırbistan maçına dair merak edilenler...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 09:28
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI CANLI | Türkiye-Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın 3.lük mücadelesi!

Giovanni Guidetti yönetimindeki Filenin Sultanları 2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin son maçında Sırbistan ile 3.lük için mücadele edecek. Peki, sporseverlerin canlı yayında izlemek istediği Türkiye - Sırbistan karşılaşması ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Türkiye-Sırbistan maçının canlı yayınlanacağı kanal ve yayın saati...

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Sırbistan maçı 17 Temmuz Pazar günü saat 15.00'te Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabaka TRT 1 ve TRT Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

🏐TÜRKİYE - İTALYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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