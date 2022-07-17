Türkiye 0-3 Sırbistan (MAÇ SONUCU - ÖZET) 3.lük maçında Sırbistan'a mağlup olduk

Ankara Spor Salonu'nda oynanan Milletler Ligi 3.lük mücadelesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ni 4. tamamladı.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan Milletler Ligi 3.lük mücadelesininde Türkiye-Sırbistan maçının galibi, 3-0'lık skorla Sırbistan oldu. Sırbistan, bu skorla Milletler Ligi'ni 3. olarak tamamlarken, final mücadelesi İtalya ile Brezilya arasında 17 Temmuz'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
İŞTE SET SONUÇLARI:
1. set: Türkiye 25-27 Sırbistan
2. set: Türkiye 17-25 Sırbistan
3. set: Türkiye 24-26 Sırbistan