Haberler Voleybol Jennifer Lopez ve Ben Affleck'ten hayranlarını sevindiren haber! Ben Affleck Jennifer Lopez evlendi mi? Jennifer Lopez ve Ben Affleck gizlice evlendi!

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'ten hayranlarını sevindiren haber! Ben Affleck Jennifer Lopez evlendi mi? Jennifer Lopez ve Ben Affleck gizlice evlendi!

Hollywood'un önde gelen isimlerinden oyuncu ve yönetmen Ben Affleck ve şarkıcı/oyuncu Jennifer Lopez'den hayranlarını sevindiren bir haber geldi. ABD magazin kaynaklarının verdiği bilgiye göre ünlü çift Las Vegas'ta dünyaevine girdi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 23:57 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 00:30
Jennifer Lopez ve Ben Affleck'ten hayranlarını sevindiren haber! Ben Affleck Jennifer Lopez evlendi mi? Jennifer Lopez ve Ben Affleck gizlice evlendi!

2002 yılında aşk yaşayan ve 2003'te evliliğin eşiğinden dönen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, geçtiğimiz yıl ilişkilerine ikinci bir şans daha tanımaya karar vermişti. Hayranlarıyla medya tarafından 'Bennifer' olarak adlandırılan dünyaca ünlü çiftin ilişkilerinin ilk başlarda 'reklam' olduğu iddia edilmişti. Tüm bu iddialara rağmen aşklarını doludizgin yaşamaya devam eden ve sık sık samimi görüntüler veren ikiliden güzel haber geldi. Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, 20 yıl önce birlikte olduğu ünlü aktör Ben Affleck ile dünya evine girdi.

YAKIN ARKADAŞI İDDİAYI DOĞRULADI

Mahkeme kayıtlarına ulaşan TMZ'nin haberine göre, çift evlilik cüzdanını 16 Temmuz Cumartesi günü ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Clark County şehrinde aldı. Kayıtlarda her ikisinin yasal isimleri (Benjamin Geza Affleck ve Jennifer Lynn Lopez) yazıyordu. Jennifer Lopez'e yakın bir isim de bu evliliği doğruladı.

İLK NİŞANI ATMIŞLARDI

Ben Affleck ve Jennifer Lopez 2002'de nişanlanmışlar ve bu karar magazin dünyasında çok konuşulmuştu. Fakat ünlü çift 2004'e gelindiğinde aldıkları şok kararla nişanı atıp yollarını ayırmışlardı.

İki yıldız da sonrasında yeni ilişkilere yelken açtı.

Kendisi gbi dünyaca ünlü müzisyen Marc Anthony ile evlenen Lopez'in bu evlilikten Emme ve Max isminde ikizleri olurken; Hollywood'un ünlü aktrislerinden Jennifer Garner ile evlenen Ben Affleck'in ise Violet, Seraphina ve Sam isminde üç çocuğu dünyaya geldi.

Aradan geçen 18 yıl sonunda tekrar bir araya gelen çift, nisan ayında ikinci kez nişanladı.

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