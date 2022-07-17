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Çizmeyi aşamadık

FIVB Milletler Ligi yarı finalinde İtalya’ya 3-0 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sırbistan ile üçüncülük maçına çıkacak

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Çizmeyi aşamadık

Filenin Sultanları'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki serüveni İtalya karşısında sona erdi... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, önümüzdeki yıl Vakıfbank forması giyecek olan Egonu'yu durduramayınca rakibinden set dahi alamadı: 3-0. Sultanlar, Brezilya'ya 3-1 yenilen Sırbistan ile üçüncülük için mücadele edecek. İlk karşılıklı gelen sayılarla dengede gitmesine rağmen 25-18 kaybettik.

EGONU FIRTINASI

İlk setteki mücadelesini ikinci sette de sürdüren Filenin Sultanları, oyunun son bölümüne 26-26 girdi. İtalya'nın direncini kıramayan milliler, Paola Egonu'nun sayılarına engel olamadı ve ikinci seti de 26-28 kaybetti. Üçüncü sette İtalya'nın üstün oyunu karşısında milliler direnç göstererek skoru 20-21'e getirdi. Molanın ardından İtalya, Paola Egonu'nun sayısıyla skoru 20-22 yaptı. Maç sayısını yapanyine Egonu oldu ve İtalya'yı galibiyete taşıdı: 3-0.

KASAPOĞLU DESTEK VERDİ

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ile birlikte taraftarların arasında izledi. Filenin Sultanları, bugün 15.00'te bronz madalya maçına çıkarken, İtalya da Sırbistan'ı 3-1 yenen Brezilya ile finalde kapışacak.

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