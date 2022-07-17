Haberler Voleybol Başkanlar buluştu

Başkanlar buluştu

Türkiye Voleybol Federasyonu) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Uluslararası Voleybol Federasyonu Başkanı Ary Graça ile Avrupa Voleybol Konfederasyonu Başkanı Aleksandar Boricic ile bir araya geldi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Başkanlar buluştu

Türkiye Voleybol Federasyonu) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Uluslararası Voleybol Federasyonu Başkanı Ary Graça ile Avrupa Voleybol Konfederasyonu Başkanı Aleksandar Boricic ile bir araya geldi. Milletler Ligi Final Etabı için Ankara'da bulunan iki isimle buluşan Üstündağ, iki başkana isimlerinin yazılı olduğu imzalı forma ile teşekkür plaketi takdim etti.

VOLEYBOL ŞENLİĞİ BAŞLIYOR

Bayramcı Köyü Voleybol Turnuvasında 8 takım mücadele edecek. Yarın start alacak olan turnuvada son hazırlıklar tamamlandı. Takımlar centinmenlik çağrısında bulundu, başarı dilendi

Düzce Adige Kültür Derneği tarafından düzenlenen Bayramcı Köyü Voleybol Turnuvasında 8 takım mücadele edecek. Turnuva 18 Temmuz'da başlayacak. Düzce Adige Kültür Derneği Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen Bayramcı Köyü Voleybol Turnuvası başlıyor. 18 Temmuz Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak olan turnuva Köy Çocuklarını Eğitim Derneği Başkanı TBMM Üstün Hizmet Madalyası ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından ödüllü olan M. Kazım Taymaz'ın anısına organize edilecek. Turnuva için heyecanlı olduklarını ifade eden takım temsilcisi Serap Ceylan; "Bu turnuva, yaz aylarının güzel etkinliği olmakla birlikte hem kültürel hem de sportif bir anlamda kaynaştığımız bir turnuvadır. Güzel ve centilmen bir şekilde geçeceğini

DİĞER
Xavi Hernandez hepsini gözden çıkardı! Barcelona tam 5 oyuncu için teklif bekliyor…
Türkiye'de VIP Amerika'da turist! Hadise, New York metrosunda eşine böyle hatıra pozu verdi
Kartal'ın soluna Faslı yıldız!
Cimbom'dan Evander hamlesi! İşte önerilen rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Filenin Sultanları İtalya'ya diş geçiremedi
Çizmeyi aşamadık
ADLİ TATİL NE ZAMAN?
WHATSAPP'TA YENİ DÖNEM: Whatsapp sesli durum özelliği nedir?
17 Temmuz Pazar 2022 çeyrek altın ne kadar?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan transfer sözleri! Okan Buruk'tan transfer sözleri! 01:39
Okan Buruk'tan transfer sözleri! Okan Buruk'tan transfer sözleri! 01:39
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 01:35
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 01:35
"Şampiyon olmak istiyoruz" "Şampiyon olmak istiyoruz" 01:34
"Şampiyon olmak istiyoruz" "Şampiyon olmak istiyoruz" 01:34
Daha Eski
Plea yola çıktı Plea yola çıktı 00:48
Slovenya’yı yendik: 60-59 Slovenya’yı yendik: 60-59 00:38
İlk maçtaki 6 isim sahada İlk maçtaki 6 isim sahada 00:36
Judo’da 5 madalya Judo’da 5 madalya 00:36
Burak Can Adanaspor’da Burak Can Adanaspor’da 00:31
Trezeguet’ye özel idman Trezeguet’ye özel idman 00:30