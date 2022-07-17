Başkanlar buluştu

Türkiye Voleybol Federasyonu) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Uluslararası Voleybol Federasyonu Başkanı Ary Graça ile Avrupa Voleybol Konfederasyonu Başkanı Aleksandar Boricic ile bir araya geldi. Milletler Ligi Final Etabı için Ankara'da bulunan iki isimle buluşan Üstündağ, iki başkana isimlerinin yazılı olduğu imzalı forma ile teşekkür plaketi takdim etti.

VOLEYBOL ŞENLİĞİ BAŞLIYOR

Bayramcı Köyü Voleybol Turnuvasında 8 takım mücadele edecek. Yarın start alacak olan turnuvada son hazırlıklar tamamlandı. Takımlar centinmenlik çağrısında bulundu, başarı dilendi

Düzce Adige Kültür Derneği tarafından düzenlenen Bayramcı Köyü Voleybol Turnuvasında 8 takım mücadele edecek. Turnuva 18 Temmuz'da başlayacak. Düzce Adige Kültür Derneği Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen Bayramcı Köyü Voleybol Turnuvası başlıyor. 18 Temmuz Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak olan turnuva Köy Çocuklarını Eğitim Derneği Başkanı TBMM Üstün Hizmet Madalyası ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından ödüllü olan M. Kazım Taymaz'ın anısına organize edilecek. Turnuva için heyecanlı olduklarını ifade eden takım temsilcisi Serap Ceylan; "Bu turnuva, yaz aylarının güzel etkinliği olmakla birlikte hem kültürel hem de sportif bir anlamda kaynaştığımız bir turnuvadır. Güzel ve centilmen bir şekilde geçeceğini