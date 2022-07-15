Haberler Voleybol Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Milletler Ligi

Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Milletler Ligi

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde final yolunda İtalya ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 13:30 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 13:30
Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile İtalya kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İtalya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İtalya maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 18:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

1 Cansu Özbay Pasör
2 Elif Şahin Pasör
3 Ebrar Karakurt Pasör Çaprazı
4 Meryem Boz Pasör Çaprazı
5 Hande Baladın Smaçör
6 Tuğba Şenoğlu Smaçör
7 Saliha Şahin Smaçör
8 Meliha İsmailoğlu Smaçör
9 İlkin Aydın Smaçör
10 Eda Erdem Dündar Orta Oyuncu
11 Zehra Güneş Orta Oyuncu
12 Beyza Arıcı Orta Oyuncu
13 Simge Aköz Libero
14 Ayça Aykaç Libero

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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