Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile İtalya kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İtalya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İtalya maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 18:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

1 Cansu Özbay Pasör 2 Elif Şahin Pasör 3 Ebrar Karakurt Pasör Çaprazı 4 Meryem Boz Pasör Çaprazı 5 Hande Baladın Smaçör 6 Tuğba Şenoğlu Smaçör 7 Saliha Şahin Smaçör 8 Meliha İsmailoğlu Smaçör 9 İlkin Aydın Smaçör 10 Eda Erdem Dündar Orta Oyuncu 11 Zehra Güneş Orta Oyuncu 12 Beyza Arıcı Orta Oyuncu 13 Simge Aköz Libero 14 Ayça Aykaç Libero

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