Haberler Voleybol TÜRKİYE TAYLAND MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Tayland voleybol maçı izle

TÜRKİYE TAYLAND MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Tayland voleybol maçı izle

Filenin Sultanları final heyecanı için geri sayıma başladı. Ankara'da oynanacak Milletler Ligi finallerinde, grubu ilk sırada tamamlayan Türkiye A Milli Voleybol Takımı'mız, grupta finale kalan son takım olan Tayland ile eşleşti. Kazanan takım yarı finale çıkacağı zorlu mücadele için voleybol severler arama yapmaya şimdiden başladı. Peki, Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Tayland maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bu soruların cevabı...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 12:31
TÜRKİYE TAYLAND MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Tayland voleybol maçı izle

A Milli Kadın Voleybol Takımı bu sezon oynadığı 12 maçta 7 galibiyet kazanmayı başardı. Final yolunu tutan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, sıradaki maçı Ankara'da Tayland ile oynayacak.

Filenin Sultanları bu maçı kazanarak adını son 4 takım arasına yazdırmak istiyor.

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları çeyrek finalde Tayland ile eşleşti. Türkiye Tayland voleybol maçı 14 Temmuz saat 18.30'da başlayacak.

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Milletler Ligi ilk hafta Ankara, ikinci hafta Brezilya ve üçüncü hafta Kanada'da oynandı. Play off maçları tekrardan Ankara'da yapılacak.

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milletler Ligi play off eşleşmeleri TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Tayland voleybol maçı da 14 Temmuz Perşembe günü TSİ 18.30'da TRT SPOR ekranlarından voleybol severlerle buluşacak.

DİĞER
‘Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı koltukları karıştırdı! Kim Milyoner Olmak İster’de ünlü sunucunun tepkisi kahkahaya boğdu!
Adana'da fuhuş tuzağı! Gittiğine pişman ettiler
F.Bahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori...
F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Bedelsiz gelebilir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye - Tayland maçı saat kaçta?
Sultanlar sahnede
DOLAR NE KADAR OLDU?
ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN (ATAMA) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta 4 ayrılık! Serdar Saatçı.... Beşiktaş'ta 4 ayrılık! Serdar Saatçı.... 12:16
F.Bahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori... F.Bahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori... 12:04
Mesut Özil Başakşehir'le sözleşme imzalıyor | CANLI Mesut Özil Başakşehir'le sözleşme imzalıyor | CANLI 11:53
Türkiye - Tayland maçı saat kaçta? Türkiye - Tayland maçı saat kaçta? 11:28
F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Bedelsiz gelebilir F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Bedelsiz gelebilir 11:04
Trabzonspor'dan Halil için teklif! Babası... Trabzonspor'dan Halil için teklif! Babası... 11:01
Daha Eski
Antalyaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 10:43
Galatasaray Sigma Olomouc maçı saat kaçta? Galatasaray Sigma Olomouc maçı saat kaçta? 09:50
Morutan'ın transferi için geliyorlar! O kulüp... Morutan'ın transferi için geliyorlar! O kulüp... 09:48
Ronaldo'ya servet önerdiler! 250 milyon euro... Ronaldo'ya servet önerdiler! 250 milyon euro... 09:38
Fırtına sahaya iniyor! Maçlar A Spor'da... Fırtına sahaya iniyor! Maçlar A Spor'da... 09:33
O isim Oliveira için konuştu! "Pirlo'yu anımsatıyor" O isim Oliveira için konuştu! "Pirlo'yu anımsatıyor" 09:16