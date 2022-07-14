TÜRKİYE TAYLAND MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Tayland voleybol maçı izle

A Milli Kadın Voleybol Takımı bu sezon oynadığı 12 maçta 7 galibiyet kazanmayı başardı. Final yolunu tutan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, sıradaki maçı Ankara'da Tayland ile oynayacak.

Filenin Sultanları bu maçı kazanarak adını son 4 takım arasına yazdırmak istiyor.

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları çeyrek finalde Tayland ile eşleşti. Türkiye Tayland voleybol maçı 14 Temmuz saat 18.30'da başlayacak.





TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Milletler Ligi ilk hafta Ankara, ikinci hafta Brezilya ve üçüncü hafta Kanada'da oynandı. Play off maçları tekrardan Ankara'da yapılacak.

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milletler Ligi play off eşleşmeleri TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Tayland voleybol maçı da 14 Temmuz Perşembe günü TSİ 18.30'da TRT SPOR ekranlarından voleybol severlerle buluşacak.