Sultanlar sahnede

Türkiye'nin gururu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız bir kez daha parkede… Milletler Ligi'nde Ankara, Brezilya ve Kanada etaplarının ardından final aşamasına gelindi. Finaller için yeniden Ankara'ya dönüldü. Filenin Sultanları çeyrek finalde Tayland ile eşleşmişti. Kritik mücadele bugün 18.30'da oynanacak. Ay-yıldızlıların hedefi rakibini devirerek önce yarı finale, sonra finale uzanmak. Turnuva sonunda da altın madalyayı kazanmak. Milliler, Ankara'da her zaman olduğu gibi inanılmaz bir destek bulacak. Ankara seyircisi günlerdir bu mücadeleyi bekliyor.

7 GALİBİYET, 5 YENİLGİ

FİLENİN Sultanları, Milletler Ligi'nde önceki etaplarda 12 karşılaşmaya çıktı. Parkeden 7 galibiyetle ayrılırken, 5 defa da kaybetti. Lig etabını 7. sırada tamamladı. Ay-yıldızlı ekibimiz, finallere ev sahibi kontenjanı ile birinci sıradan katılma hakkı elde etti. Milliler, çeyrek finalde ligi sekizinci sırada bitiren Tayland ile eşleşti. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibini yenerse üst üste 4'üncü kez adını yarı finale yazdıracak. Filenin Sultanları, Millet Ligi'nde iki kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi. 2018 yılında gümüş, geçen yıl ise bronz madalya kazanmıştık. Sıra altını kazanmaya geldi.

NE DEDiLER?

SALİHA ŞAHİN:

Ankara'da mükemmel bir seyircinin önünde Tayland ile çeyrek finali oynayacağız. Çok İyi hazırlandık. Takımıma sonuna kadar güveniyorum. Her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Şampiyon olacağımıza canı gönülden inanıyorum. Şu an kafamda başka bir seçenek yok.

BEYZA ARICI:

Finallere hazırız. Tayland, çok önemli ve tehlikeli bir rakip. Beklenmedik ve sürpriz işler yaptılar. Çeyrek final kesinlikle kolaygeçmeyecek ama kazanacağımızı düşünüyorum. Ankara'da seyircilerin önünde beklenen şampiyonluğun geleceğine inanıyoruz.

İLKİN AYDIN:

Çok çalışıyoruz. Her zaman şampiyonluk için ihtimal var. Basamakları teker teker çıkmak önemli. Ankara gerçekten çok özel. O seyircinin önünde oynamak ayrı bir keyif. Orada oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Ama öncelikle Tayland maçına odaklandık.