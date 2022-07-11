Sultanlar finale hazır

Ankara'da 13-17 Temmuz'da düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımının Başantrenörü Guidetti, "Federasyona organizasyonu ülkemize kazandırdığı için teşekkür ederiz. Finallere hazırız. Seyircimizin vereceği destekle ve sahip olduğumuz büyük güçle çok iyi bir sonuç alacağız" dedi.
Ankara'da 13-17 Temmuz'da düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımının Başantrenörü Guidetti, "Federasyona organizasyonu ülkemize kazandırdığı için teşekkür ederiz. Finallere hazırız. Seyircimizin vereceği destekle ve sahip olduğumuz büyük güçle çok iyi bir sonuç alacağız" dedi.